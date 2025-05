A- A+

Música Revoredo e Gabi da Pele Preta apresentam a turnê "Encruzilhada Agreste" no Rio de Janeiro Apresentações gratuitas acontecem nos dias 29 de maio no Teatro do BNDES, e 04 e 06 de junho, no Centro Carioca de Música e no Sesi Caxias

O encontro poético e musical de Revoredo e Gabi da Pele Preta, artistas do Agreste pernambucano, chega ao Rio de Janeiro com três apresentações da turnê “Encruzilhada Agreste”, um projeto especial que une suas trajetórias em um espetáculo repleto de afetos e raízes. A apresentação desta quinta (29) acontece com patrocínio do BNDES e os shows dos dias 04 e 06 de junho serão incentivados por meio do Plano Nacional da Aldir Blanc (PNAB).

Acompanhados pelos músicos Efraim Rocha (contrabaixo), Betinho Lima (bateria), Nino Alves (percussão) e Zezinho da Sanfona (acordeon e teclado), a dupla leva ao palco canções autorais, inéditas e releituras que atravessam gerações e identidades, reafirmando o protagonismo da cultura do Agreste no cenário musical contemporâneo.

Sobre o projeto

"Quem nunca passou por uma encruzilhada não aprendeu a escolher os caminhos." A frase do mestre Nego Bispo ecoa como guia para o espetáculo que entrelaça as histórias e sonoridades desses dois expoentes da música pernambucana.

O show nasceu da cumplicidade artística construída ao longo de quase uma década e se consolidou em 2022 como um projeto especial para os 30 anos do Festival de Inverno de Garanhuns. A recepção calorosa do público impulsionou sua circulação por Petrolina, Triunfo, Recife e outras cidades do Nordeste. Agora, em 2025, a estrada os leva ainda mais longe, com turnê agendada no eixo Rio-São Paulo.

Com mais de 20 anos de carreira, os artistas trazem para o palco suas trajetórias com canções — Revoredo apresentando seu álbum e Gabi trazendo seu EP, além de canções inéditas e releituras de clássicos que foram e ainda são suas influências, e que atravessam gerações e identidades.

Turne Encruzilhada Agreste - Gabi da Pele Preta e Revoredo

29/05 (quinta-feira) – Teatro do BNDES, 19h

04/06 (quarta-feira) – Centro Carioca de Música, 19h

06/06 (sexta-feira) – Sesi Caxias, 19h

Veja também