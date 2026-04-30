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MÚSICA

Revoredo lança EP "Fino Fio", uma novela musical sobre o amor e seus riscos

Artista celebra 30 anos de carreira com obra que costura canção e poesia

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traz reflexões sobre o amor e a paixãotraz reflexões sobre o amor e a paixão - Foto: José de Holanda

O artista pernambucano Revoredo lança nesta quinta-feira (30) o EP “Fino Fio”, uma espécie de "novela musical" que costura música, poesia, performance e dramaturgia sonora em uma única narrativa - com reflexões sobre o amor e a paixão enquanto contrapontos ou complementos, para que o "ouvinte caminhe junto, sente junto, e tente se equilibrar junto comigo”, enfatiza o cantor e compositor.

Um dos nomes potentes oriundo do Agreste do estado, Revoredo fez o pré-lançamento do trabalho em Garanhuns, sua terra, precisamente no Centro Cultural Sesc. Na ocasião ele celebrou, também, 30 anos de trajetória. 

O EP, ou melhor, a novela musical, quebra com o formato costumeiro de consumir música, narrando, a cada faixa, uma história maior.

“Cada uma delas não é apenas uma canção, mas um capítulo maior, onde amor e paixão são investigados como forças simultâneas, instáveis e profundamente humanas”, explica Revoredo.

O roteiro dessa novela propõe ao ouvinte um caminhar sobre um fio simbólico, tensionado, que pode se romper a qualquer momento, assim como as relações amorosas.

Na "trama", o amor e a paixão não são tratados como opostos, mas como estados que se atravessam, se confundem, se constroem e, por vezes, se destroem.

Processo Criativo
Revoredo explica que a escolha da temática não partiu de um projeto isolado, mas de uma construção contínua ao longo de sua trajetória artística.

Desde o primeiro álbum, em 2020, ele buscou reunir reflexões pessoais sobre amor, tempo e vida, ampliando o olhar durante a pandemia com a chamada “trilogia trancada”. 

Após período dedicado à produção de outros artistas, retomou em 2024 suas composições autorais com a canção “Agrestes”, voltada à relação com o território. Esse acúmulo criativo desemboca no projeto mais recente, que organiza diferentes composições em uma narrativa sobre afetos. 

A proposta foi explorar tensões e aproximações entre sentimentos, dando origem a “Fino Fio”, concebido como um entrelaçamento entre música e poesia.

Canção e poesia
“Fino Fio” é reforçado, ainda, com a palavra falada. Entre as canções surgem recitações poéticas, interpretadas por vozes femininas da cena musical e literária contemporânea a exemplo de Babi Jaques, Eliza Morenno, Luna Vitrolira e Mariana Guimarães.

A obra se soma a outros tantos desdobramentos de sua pesquisa, com destaque para o show 30 anos de carreira, os projetos “Encruzilhada Agreste”, ao lado de Gabi da Pele Preta”,  além de “Te Canto a Canção”, com o Mestre Zezinho da Sanfona. Vale ressaltar que “Fino Fio” culminará, também, em show.

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Pelo mundo
Do Agreste pernambucano, Revoredo constrói sua obra a partir da interseção entre música, literatura, artes cênicas e formação artística.

Ao longo de sua trajetória, ele acumula prêmios que atestam sua importância para a música local.

Entre outros estão o “Prêmio da Música de Pernambuco” (2021), como Melhor Cantor e Melhor Show e o “Prêmio Copergás 2026”, no Janeiro de Grandes Espetáculos, como Melhor Cantor e Melhor Show por “Encruzilhada Agreste” - este último, projeto musical junto a Gabi da Pele da Preta, que percorreu palcos inclusive fora do estado, mostrando ao público a potência da Região.

Revoredo é também fundador do Coletivo Tear, além de ser gestor de espaços e iniciativas culturais, atuando também como articulador da música autoral no Agreste pernambucano. Ele atua, ainda, como produtor musical, educador e diretor artístico.

SERVIÇO
Lançamento do EP/Novela Musical “Fino Fio”, de Revoredo
Quando: hoje, nas plataformas de música

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