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FAMOSOS Reynaldo Gianecchini muda visual para novo filme e arranca elogios nas redes sociais Ator de 58 anos abandonou os cabelos grisalhos para personagem

Reynaldo Gianecchini está de visual novo. Nesta segunda-feira (27), o ator de 53 anos revelou que deixou para trás os cabelos grisalhos.

O artista, que teve o cabelo e a barba tingidos de castanho, mostrou o resultado em um vídeo ao lado de Robson Souza, visagista responsável pela transformação. Segundo ele, a mudança foi motivada por um novo trabalho no cinema.

"Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver. Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse branco, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar", disse Gianecchini.



Nos comentários da publicação, o ator arrancou elogios. "Passada! Parece ter 30 anos de nov", escreveu uma seguidora. "Ficou um neném", escreveu uma fã.

"Vamos combinar que o visagismo é mais fácil quando a skin é premium", ressaltou um internauta. "É como o vinho, né? Graças a Deus", brincou outro.

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