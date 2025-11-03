"RFLX (Reflexo)": websérie de videodança busca inspiração em trabalhadores reais
Com quatro episódios, trabalho é fruto da parceria entre o cineasta Mateus Guedes e a dançarina Silvia Góes
“RFLX (Reflexo)”, websérie pernambucana de videodança, está disponível no YouTube em quatro episódios. O projeto foi idealizado pelo roteirista, diretor e produtor musical Mateus Guedes, em parceria com a atriz, dançarina, performer, dramaturga e coreógrafa Silvia Góes.
Com o Recife como cenário, a série transforma a rotina de trabalho em movimento e poesia. Cada episódio conta histórias de personagens inspirados em trabalhadoras e trabalhadores reais, interpretadas por artistas da cena local.
Dança e cinema se entrelaçam na obra. Silvia Góes, Aurora Jamelo, Rafael FX e Isabela Severi criam e protagonizam suas próprias performances, embalados pela trilha sonora composta por Mateus Guedes e produzida pela Deriva.
“RFLX” dá continuidade à colaboração artística iniciada por Silvia e Mateu em “Opará” (2022), vencedor de prêmios em países como Rússia, México, Bulgária, Canadá e França. Agora, a dupla retoma a parceria com uma obra viabilizada pelo SIC (Sistema de Incentivo à Cultura) do Recife.
Em breve, será lançada uma versão estendida da websérie, reunindo os quatro episódios em um curta-metragem. A ideia é circular com o filme por festivais nacionais e internacionais dedicados à videodança.
*Com informações da assessoria de imprensa