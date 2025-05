A- A+

MODA Riachuelo lança coleção em parceria com a marca pernambucana Ceramiquinho e bordadeiras nordestinas Entre as peças com estampas assinadas pelo artista Guilherme Lira, quatro modelo foram bordados por artesãs do Rio Grande do Norte

A Riachuelo se uniu à Ceramiquinho, marca do designer gráfico, ilustrador e ceramista pernambucano Guilherme Lira, em uma nova coleção, lançada nesta terça-feira (28).



A colaboração imprime a identidade visual so artista. Celebrando as raízes nordestinas, as peças contam com temas inspirados na fauna brasileira, nas festas populares e no artesanato da região.













Cheios de cores ou em preto e branco, os desenhos estão estampados em roupas e itens para casa, como camisas de botão, bermudas, vestidos, shorts, saias, camisetas, almofadas, pratos e canecas.

Quatro peças da collab foram bordadas manualmente por 59 bordadeiras do município de Timbaúba dos Batistas, na região do Seridó, interior do Rio Grande do Norte. Elas integram a Associação Casa das Bordadeiras, parceira do Instituto Riachuelo.

O projeto junto às bordadeiras da cidade potiguar começou em 2021 e, desde então, já foram investidos R$ 230 mil reais em capacitações com o Sebrae-RN e, mais recentemente, Rede Asta.

A parceria inaugurou, no início deste ano, a primeira oficina de bordado do Rio Grande do Norte, equipada com 52 máquinas de costura. Para a collab “Riachuelo + Ceramiquinho”, as artesãs bordaram mais de 3 mil peças.

