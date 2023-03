A- A+

Música Riáh lança seu novo disco, "Retinta", com show no Teatro Hermilo Borba Filho Álbum celebra as origens Xukuru Ororubá da cantora caruaruense

A cantora Riáh lança seu novo disco, "Retinta", nesta terça-feira (7), no Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h. No álbum, a artista retoma suas raízes Xukuru Ororubá.

Nas faixas que compõem o novo trabalho, Riáh interpreta canções sobre temas como a natureza, o amor e movimentos sociais, além de músicas dedicadas aos orixás Obá Xangô, Oxum e Yemanjá.





O álbum conta com participações especiais de Nego Henrique e Rafa Almeida, do Cordel do Fogo Encantado, além de Gilberto Bala, que faz a voz na saudação a Xangô. Eles estarão presentes no show de lançamento, além da cantora Isabela Moraes.



O título “Retinta” é uma afirmação da identidade da artista caruaruense como mulher indígena. O CD foi produzido com o apoio do Funcultura e tem direção musical de Hugo Linns.

Depois do Recife, a cantora segue agenda de lançamento do seu trabalho, até o final do semestre, com shows em São Paulo, Salvador, Garanhuns e Caruaru. O álbum já está disponível nas plataformas de streaming.

Serviço:

Show de lançamento "Retinta", por Riáh

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Recife)

Nesta terça-feira (7), às 19h

Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)

À venda no Sympla

