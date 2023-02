A- A+

bbb 23 Ricardo acredita que participantes manipularam sister no BBB 23: "O povo entrou na mente dela" O Quarto Deserto se reuniu após a formação do Paredão para comentar sobre os votos da noite

Após a formação do Paredão na noite de domingo (26) no BBB 23, o Quarto Deserto se reuniu e comentou sobre o voto de Sarah Aline em Aline Wirley, que foi salva por Bruna Griphao depois de ser a mais votada junto com Cezar Black. De acordo com Ricardo, a sister foi manipulada pelos seus aliados.

"Ela estava bem triste do meu lado quando ela votou", disse Larissa. ex-Rouge reforçou que o grupo do Quarto Deserto gosta de Sarah, e questionou as escolhas dela no game. "O povo entrou na mente dela. Ela bateu o pé que não ia votar em você e entraram na mente dela", disse Ricardo.

