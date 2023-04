A- A+

bbb 23 Ricardo afirma que não vai continuar romance com Sarah do lado de fora: "Não tem como" Ele explicou a situação para Domitila Barros, nesta segunda (17)

Ricardo revelou, nesta segunda (17), que não pretende continuar com Sarah Aline depois do BBB 23. O brother, que teve um romance com ela dentro da casa, revelou que uma conversa com a sister definiu o futuro dos dois. Antes de Sarah ser eliminada no domingo (16), Alface explicou à companheira sua situação fora do confinamento.

"Minha prioridade nesse momento vai ser minha família. E eu vou tentar fazer alguma carreira, meu pé de meia. Não vou poder dar atenção 100% para ela", contou ele a Domitila Barros. "Eu falei para ela que, quando saísse daqui, a única coisa que eu queria fazer era ver minha família. Faz um ano que estou longe. Lembro que ela falou isso de ter medo da gente lá fora", lamentou o brother.

"Então eu disse: 'Se quero ter algo com você lá fora, não tem como ficar com você se você não for minha prioridade'", definiu ele, que frustrou a torcida de Kátia e Nathália, mãe e irmã de Sarah, para o romance deles evoluir.

