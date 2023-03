Ricardo afirma que tem três alvos do Quarto Deserto para o próximo Paredão no BBB 23

A- A+

Ricardo Alface contou, durante uma conversa com Sarah Aline na academia do BBB 23, que tem três alvos do Quarto Deserto na mira para o próximo Paredão. "Ainda preciso falar quais são os meus focos?", disse ele.

"Eu já sei. Fred, Larissa...", disse Sarah. "E a Bruna depois", completou Alface. Vale ressaltar que Fred já se salvou de um Paredão. Por outro lado, em nove semanas Larissa e Bruna nunca enfrentaram uma berlinda. Alface, então, explicou o motivo de ter Fred em primeiro lugar na sua lista. "As coisas que ele falou pra mim, que ele fez pra mim, pra você e outras coisas. Me julgar, sendo que fez a mesma coisa", conta.

O biomédico também lembrou que Fred disse no último Jogo da Discórdia que o Brasil quer vê-lo fora do BBB. "Quem é ele pra falar uma parada dessas?", questionou Alface.

