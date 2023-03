A- A+

bbb 23 Ricardo Alface arremata o Poder Coringa da semana no BBB 23 que será decidido por Dania Nesta semana, o benefício se chama 'Poder da Mala'

Ricardo Alface arrematou o Poder Coringa da semana no BBB 23, que se chama 'Poder da Mala' e pode ter dois caminhos: ou um voto no Paredão de domingo (19) com peso dois, ou um voto que não vale nada.

E quem decidirá o que o poder vai valer é a mexicana Dania Mendez. No próprio domingo, a convidada do reality La Casa de los Famosos escolherá como será a atuação de Ricardo.

