BBB 23 Ricardo Alface, do BBB 23, revela que já foi casado e choca sisters: "Como assim?" Biomédico sergipano contou que viveu em união estável quando tinha 20 anos

Ricardo Alface, do BBB 23, surpreendeu os colegas de confinamento com uma revelação sobre sua vida que ele vinha mantendo em segredo até agora. Em conversa na cozinha com Sarah Aline e Bruna Griphao, nesta quinta-feira (6), o biomédico contou que já foi casado.

"Como assim? Meu Deus, Facinho! Facinho, conta essa história”, disse Bruna, em choque com a revelação repentina. Sarah, com quem Ricardo mantém uma relação amorosa dentro da casa, também não escondeu o espanto. "Faltando 19 dias, você fala que você já casou”, afirmou.

O sergipano contou que tinha 20 anos quando viveu em regime de união estável. “No papel, tudinho. Foi o que me ajudou a conseguir minha bolsa também, a gente morava junto, ela foi morar junto comigo”, explicou.



Bruna questionou se houve separação. "União estável acho que não precisa, depois de anos, assim. Isso foi 2012", rebateu. Sarah brincou com a possibilidade de Ricardo ainda ser legalmente casado. "Ele ganha isso aqui e ela pede a metade do prêmio", riu.

