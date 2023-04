A- A+

BBB 23 Ricardo Alface é o 17º eliminado do BBB 23. Veja como fica a disputa para a grande final Biomético disputava preferência do público com Larissa

Ricardo Alface foi o 17º eliminado do BBB 23, no Paredão desta quinta-feira (20). O brother deixou a casa com 68.86% dos votos, depois de disputar a preferência do público com Larissa (31,14%).

"Num jogo em que planta é a coisa que mais se critica, a toda hora o que mais se fala nessa casa é um vegetal: Alface", disse Tadeu Schimdt no discurso de eliminação, lembrando a trajetório do biomédico, que conseguiu a proeza de levar apenas um voto em 90 dias de programa. "Eu não reprimi minhas vontadas na casa", disse o eliminado ao ser recebido por Tadeu.

https://www.instagram.com/p/CrR_RCXtgF9/

Após a despedida na casa, Amanda, Bruna, Aline e Larissa comemoraram do lado de fora, no quintal, onde puderam ver que o prêmio final subiu para mais de R$ 2,8 milhões.



Prova da finalista

"Agora o BBB 23 é das desérticas", anunciou Tadeu, antes de falar sobre a prova que garantirá uma vaga na final. Na regra: elas devem sentar em um banco de frente para um carro 00km. O assento seguirá girando ao longo de todo o tempo.





Durante a prova, as participantes deverão segurar um disco, com o direito a apertar um botão para que ele pare por 30 segundos, por apenas 15 vezes. Vence quem deixar a prova por último, sem deixar o disco cair no chão. Além da vaga na final da próxima terça-feira (25), a ganhadora fica com o carro. As demais vão automaticamente para o Paredão e disputam a preferência do público já no próximo domingo (23).



Para passar o tempo, as sisters conversaram sobre os palpites de quem sairia no último Paredão. Todas elas, priorizaram a saída de Alface

Veja também

Imortal Heloisa Buarque de Hollanda é eleita imortal da Academia Brasileira de Letras