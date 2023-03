Ricardo Bacelar traz o show "Congênito" ao Recife; confira data e horário

A- A+

O cantor Ricardo Bacelar, integrante da banda de pop rock dos anos 80 Hanói-Hanói, desembarca na capital pernambucana nesta sexta-feira (24) para o show do seu quinto álbum solo, "Congênito". A apresentação acontece às 21h no Teatro de Santa Isabel. Os ingressos custam R$ 42 (meia-entrada) e R$ 84 (inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro e online através do site Bilheteria Digital.

O músico transita do jazz ao pop elegante, dos ritmos latinos à música popular brasileira. Parceiro de Belchior, Ivan Lins e Roberto Menescal, Bacelar já gravou com grandes nomes: Erasmo Carlos, Lulu Santos, Adriana Calcanhoto, Toninho Horta e Gilberto Gil.



"Congênito" é o quinto trabalho solo de Bacelar, produzido e gravado no Jasmin Studio e lançado pelo Selo Jasmin, ambos de sua autoria, trazendo um repertório de grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Lenine, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto, e outros.

SERVIÇO

Show "Congênito", de Ricardo Bacelar

Quando: Sexta-feira (24), às 21h

Onde: Teatro Santa Isabel

Ingressos: R$ 42 (meia-entrada) e R$ 84 (inteira), na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Digital

