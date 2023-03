A- A+

Música Ricardo Bacelar traz show "Congênito" ao Teatro de Santa Isabel no dia 24 de março Apresentação é do seu quinto álbum solo. Ingressos custam a partir de R$ 42

O cantor Ricardo Bacelar desembarca na capital pernambucana no dia 24 de março. O artista traz o show do seu quinto álbum solo, "Congênito". A apresentação está marcada para às 21h, no Teatro de Santa Isabel. Os ingressos custam R$ 42 (meia-entrada) e R$ 84 (inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro e online através do site Bilheteria Digital.

Conhecido como integrante da banda Hanoi Hanoi, que fez sucesso no pop rock brasileiro nos anos 1980, Ricardo desenvolve há mais de 20 anos uma carreira solo sólida e repleta de qualidade artística. Com carreira internacional, já permaneceu no ranking dos álbuns mais executados nas rádios de jazz dos EUA e sua música é muito apreciada pelo público japonês. Parceiro de Belchior, Ivan Lins, Roberto Menescal, já gravou com grandes nomes: Erasmo Carlos, Lulu Santos, Adriana Calcanhoto, Toninho Horta e Gilberto Gil. Fundou o selo Jasmin Music e o Jasmim Studio, referência internacional, consagrado por revistas especializadas.



O músico transita do jazz ao pop mais elegante, dos ritmos latinos à música popular do Brasil de qualidade, como um “investigador sonoro”, atento, ousado e minucioso.



"Congênito" é o quinto trabalho solo de Ricardo Bacelar, produzido e gravado no Jasmin Studio e lançado pelo Selo Jasmin, também de sua autoria. O álbum consolida a delicadeza e maturidade artística de um artista completo, que está presente como vocal solo e nos multi-instrumentos, bem como nos arranjos e na produção sonora. Outro grande acerto é a sequência das músicas no álbum e o verdadeiro diálogo entre elas, que trazem em comum elementos jazzísticos, latinos, do pop mais sofisticado e da nossa música popular, isso deu margem a um álbum delicioso de se ouvir, com uma qualidade técnica, trazendo um repertório de grandes nomes da música brasileira como: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Lenine, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto, e outros

Veja também

Literatura Sessão de autógrafos e bate-papo com autora de livro sobre Van Gogh, na exposição do Rio Mar