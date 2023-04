Ricardo Cavalieri vence Maurício de Sousa e é eleito para Academia Brasileira de Letras

O filólogo Ricardo Cavalieri foi eleito na tarde da última quinta-feira (27) para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupará a cadeira número oito, antes pertencente à autora Cleonice Berardinelli, falecida em janeiro deste ano.

Recebendo 35 votos, o escritor de 69 anos venceu nomes como os escritores Joaquim Branco e Eloi Angelos G. D'Arachosia, o advogado José Alberto Couto Maciel e o quadrinista Maurício de Sousa, que recebeu apenas dois votos.

A disputa também foi marcada pela participação do jornalista e produtor James Akel, que usou a oportunidade para atacar Maurício de Sousa e declarar em entrevista que “gibis não são literatura”.

Mesmo derrotado, Maurício de Sousa poderá concorrer em outra eleição, como fez o próprio Cavalieri. O quadrinista se pronunciou sobre a vitória do filólogo.

"Quero parabenizar o novo acadêmico Ricardo Cavalieri por sua entrada na ABL. Nesse processo, todos que amam quadrinhos, eu incluído, ganhamos quando tanto se discutiu sobre a importância dos quadrinhos, seu papel fundamental na formação de leitores e como eles podem contribuir, de diversas formas, com a literatura. Agradeço de coração os apoios que recebi nesta campanha e aos que me honraram com seu voto, acreditando na minha proposta para a ABL. Continuarei nesta ideia de trabalhar e aprender com os acadêmicos, assim como vem acontecendo na Academia Paulista de Letras", disse.