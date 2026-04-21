Ricardo de Pascual, o Sr. Furtado em "Chaves", morre aos 85 anos
Artista mexicano ficou conhecido por interpretar personagens marcantes nas séries de Roberto Gómez Bolaños, como o Sr. Furtado e o Sr. Calvillo
O ator mexicano Ricardo de Pascual, conhecido do público brasileiro por participações em “Chaves”, morreu nesta terça-feira, aos 85 anos.
A morte foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA), que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A causa não foi divulgada oficialmente.
Leia também
• Sessões antecipadas de "Michael" chegam nos cinemas brasileiros; saiba o que esperar do filme
• Sydney Sweeney é cortada de 'O Diabo Veste Prada 2' após decisão criativa
• Morre, aos 86 anos, o ator argentino Luis Brandoni
Ricardo de Pascual ganhou notoriedade entre os fãs da obra de Roberto Gómez Bolaños ao interpretar personagens que se tornaram lembrados pelos espectadores, como o Sr. Furtado, morador da vila acusado de furtos, e o Sr. Calvillo, empresário que tentava comprar a vila do Senhor Barriga. Também participou de episódios de “Chapolin” e do programa “Chespirito”.
Na nota divulgada pela entidade mexicana, a associação lamentou a morte do ator e manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas de profissão.
Nascido na Cidade do México, Ricardo de Pascual construiu carreira de décadas no teatro, no cinema e na televisão. Além dos trabalhos com Bolaños, atuou em produções da Televisa e em novelas mexicanas.
Em entrevistas recentes, o ator havia relatado problemas de saúde, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que teria agravado seu estado clínico nos últimos anos.