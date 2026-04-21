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LUTO Ricardo de Pascual, o Sr. Furtado em "Chaves", morre aos 85 anos Artista mexicano ficou conhecido por interpretar personagens marcantes nas séries de Roberto Gómez Bolaños, como o Sr. Furtado e o Sr. Calvillo

O ator mexicano Ricardo de Pascual, conhecido do público brasileiro por participações em “Chaves”, morreu nesta terça-feira, aos 85 anos.

A morte foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA), que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A causa não foi divulgada oficialmente.

Ricardo de Pascual ganhou notoriedade entre os fãs da obra de Roberto Gómez Bolaños ao interpretar personagens que se tornaram lembrados pelos espectadores, como o Sr. Furtado, morador da vila acusado de furtos, e o Sr. Calvillo, empresário que tentava comprar a vila do Senhor Barriga. Também participou de episódios de “Chapolin” e do programa “Chespirito”.

Na nota divulgada pela entidade mexicana, a associação lamentou a morte do ator e manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas de profissão.

Nascido na Cidade do México, Ricardo de Pascual construiu carreira de décadas no teatro, no cinema e na televisão. Além dos trabalhos com Bolaños, atuou em produções da Televisa e em novelas mexicanas.

Em entrevistas recentes, o ator havia relatado problemas de saúde, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que teria agravado seu estado clínico nos últimos anos.

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