A- A+

BBB 23 Ricardo diz que está apaixonado por Paula, mas troca carícias com Sarah Aline embaixo do edredom Após Festa do Líder, o sergipano chegou a dizer que só tinha olhos para uma garota dentro da casa

Em conversa no Quarto Deserto na madrugada desta quinta-feira (2), após a Festa do Líder “Cara de Sapato”, Ricardo “abriu o coração”. Na presença de outros brothers, o sergipano confessou que está apaixonado por Paula.

O papo teve início quando o biomédico pediu que os amigos dormissem. Brincando com o colega, MC Guimê disse: "Calma lá, que você falou que não queria nem ir pro baile hoje".

O marido da cantora Lexa pontuou que o brother ficou próximo de Sarah Aline durante toda a festa. Ricardo, no entanto, afirmou que seu interesse era outro: "A gente é amigo, mano. Meu coração eu só tenho para um lugar".



“Já falei, eu gosto da Paula", disse o biomédico, após os colegas brincarem chamando pelo nome da sister, que dormia no outro quarto.

Após ouvir de Larissa o conselho de que deveria “partir para outra”, Ricardo afirmou que não teria “outra no jogo”. “Eu vou pelo meu sentimento. Primeiramente, não sou talarico. Segundo, estou apaixonado. Terceiro, deixa eu dormir.", disse.

Provocando o sergipano, MC Guimê perguntou: "Por quem você tá apaixonado, solta a voz". Ricardo respondeu categoricamente: "Pela Paulinha. E é isso, não tenho olhos para outra".

Apesar da afirmação de Ricardo, ele acabou dormindo ao lado de Sarah. Deitados no chão, eles ficaram agarradinhos e trocaram carinhos embaixo do edredom. Os brothers que também estavam no quarto brincaram com a situação. “Hoje tem, hein?”, disse Bruno.

Veja também

BBB 23 Clima entre Gustavo e Key esquenta e casal faz planos para o Quarto do Líder