A- A+

bbb 23 Ricardo mira próximo Paredão do BBB 23 em sister: "Não foi ainda. Tem que ir" O brother estava conversando com Sarah Aline, Gabriel e Marvvila no Quarto do Líder

Durante uma conversa com Sarah Aline, Gabriel e Marvvila no Quarto do Líder do BBB 23, Ricardo confessou o desejo de colocar Bruna Griphao no próximo Paredão, já que a sister, até agora, não enfrentou nenhuma berlinda. "Me desculpa, mas meu voto pela visão de jogo que já estou tendo é na Bruna. Sei que ela é sua amiga", disse Alface a Gabriel.

"Ela não recebeu nenhum voto no programa até hoje. Tadeu falou que quem não foi ao Paredão tem que ir", completou Ricardo. Na conversa, o brother destacou também que Bruna, Aline Wirley e Marvvila ainda não enfrentaram Paredões na temporada. "Por algumas coisas que a Bruna fez, tenho motivo para votar nela. A gente já tem embate direto, que ela acabou excedendo comigo", finalizou.

Veja também

CULTURA Mostra de dança apresenta trabalhos autorais no Sesc Araripina, neste sábado (25)