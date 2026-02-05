A- A+

LUTO Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, morre aos 72 anos O ator e dublador foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA)

O ator e dublador Ricardo Schnetzer morreu nesta quarta-feira (4), aos 72 anos. Ele era conhecido por emprestar sua voz aos personagens de Tom Cruise e Al Pacino em diversos filmes.



Schnetzer foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que atinge o sistema nervoso. Para ajudar no tratamento, foi lançada uma vaquinha online com meta de arrecadar R$ 200 mil, em janeiro deste ano. O valor atingido foi de cerca de R$ 118 mil.

Ao longo da carreira, o dublador deu voz a personagens icônicos, como o Capitão Planeta, o arqueiro Hank da animação “Caverna do Dragão” e Carlos Daniel, da novela "A Usurpadora".



A morte de Ricardo Schnetzer foi confirmada pelo sobrinho do dublador, através das redes sociais. Victor Vaz, que também é dublador, escreveu: “Tio, obrigado por me acompanhar nessa jornada desde a minha adolescência. O senhor me ensinou o valor da palavra ética e a defendê-la com unhas e dentes”.

