Ricardo vira alvo para o paredão: "peixe morre pela boca"

Conversando sobre jogo, Cristian e Gustavo colocaram Ricardo no foco do paredão do BBB 23. "O Alface cai facinho. Acho que a galera vai colocar ele no Paredão", opina Gustavo. "Vai, certeza", concorda Cristian.

"E eu voto nele, declara Gustavo. "Eu também. Ele fica muito de leva e traz das paradas pra dizer que ele é um bom jogador", comenta Cristian.

"Não é que ele é um bom jogador, é que ele quer ficar de bem com todo mundo pra galera não meter ele no Paredão", diz Gustavo. "Ele que fala que é um bom jogador. Cada um tem um estilo. A própria Aline fala: 'Cara você fala demais'. E peixe morre pela boca", completa Cristian.

