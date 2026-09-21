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DESAPARECIDO Cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, está desaparecido após helicóptero perder sinal Cantor estava em voo nesta segunda (21); buscas estão sendo feitas na região de Urubici, em Santa Catarina

O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, está desaparecido após o helicóptero em que estava acompanhado de um empresário desaparecer na Região de Urubici, em Santa Catarina, Sul do País.



A aeronave havia saído de Porto Belo, no litoral catarinense, e perdeu a comunicação no fim da tarde de hoje.



Buscas estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros e pela Força Áerea Brasileira, acreditando em uma suposta queda do helicóptero.

Há pouco mais de 10 horas, Rick postou em seu Instagram um vídeo embarcando em um avião particular. Posteriormente ele teria trocado de aeronave, indo para um helicópetro.

Rick postou em rede social instantes antes de embarque em jato particular, antes de passar para um helicóptero | Crédito: Redes Sociais

Quem é Rick

Nascido em Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, 60 anos, formou dupla com Renner ainda nos anos de 1980, em Brasília.



Com canções como "Ela é Demais", a mais tocada dos artistas nas plataformas digitais, e "Nos Bares da Cidade", entre outras conhecidas do público, a dupla iniciou na música cantando em bares.



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