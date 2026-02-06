Sex, 06 de Fevereiro

Série de Animação

Rick & Morty divulga a primeira prévia da 9ª temporada; assista

Série ainda não anunciou a data do lançamento dos novos episódios

Prévia da nona temporada de Rick & Morty foi divulgada pelo canal Adult SwimPrévia da nona temporada de Rick & Morty foi divulgada pelo canal Adult Swim - Foto: Reprodução/Youtube (Adult Swim)

Os fãs da série de animação Rick & Morty ganharam um gostinho do que ser a aguardada nona temporada. A produção publicou uma prévia de vídeo com um esboço de uma das novas cenas. 

O canal Adult Swim ainda não anunciou data ou previsão de lançamento para a 9ª temporada da série. Com tanto mistério, a primeira prévia sugere que o lançamento pode demorar mais do que os fãs previam.

Assista:


Enquanto a nova temporada não vêm, os aficionados podem conferir o especial “Rick and Morty: The Anime”, produção derivada com estética das animações japonesas.

De acordo com os produtores, fazer um anime de Rick and Morty teve o desafio de traduzir a linguagem da série original para quem ama este tipo de animação - sobretudo o público japonês, conhecidoer mais conservador.

Havia a preocupação de que se spin-off trouxesse a pegada da série original, isso poderia ser rejeitado pelos japoneses e outros fãs do formato do anime de Rick and Morty.

"Sano acredita que o que faz a série original ser tão bem recebida são seus personagens, que são realmente ótimos. Mas ao mesmo tempo, a maneira como eles são retratados é diferente. Usando uma expressão japonesa, há um pouco de veneno na língua deles, você sabe, como se fossem muito cínicos e muito realistas.
É isso que ele ama na série e é por isso que ele vê esses personagens sendo tão bem recebidos [pelo público]", disse Joseph Chou, produtor executivo do anime, em entrevista ao Portal Omelete.

O lançamento da oitava temporada, no Brasil, ficou para 26 de maio, apenas um dia após a chegada nos Estados Unidos.
 

