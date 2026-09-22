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Artistas Rick e Renner: dupla que atravessou quatro décadas teve separações e polêmicas ao longo da carreira Em meio às buscas pelo cantor Rick, parceria iniciada em Brasília nos anos 1980 soma sucessos, reencontros e episódios que marcaram a trajetória dos sertanejos

O desaparecimento do cantor Rick, da dupla com Renner, durante um voo na Serra de Santa Catarina, nesta segunda-feira (21), colocou novamente em evidência uma parceria que atravessa quatro décadas. Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, e Renner, Ivair dos Reis Gonçalves, se conheceram em Brasília e formaram a dupla em 1986. Desde então, construíram uma carreira com mais de 15 milhões de discos vendidos, grandes sucessos e períodos de separação.

Antes da fama nacional, os dois cantavam em bares da capital federal e chegaram a gravar um LP independente. A dupla recebeu ajuda de Zezé Di Camargo & Luciano, que os apresentaram ao produtor Manoel Nenzinho Pinto. O reconhecimento nacional veio nos anos 1990, especialmente após o lançamento de “Ela É Demais”, em 1998.

No ano 2000, Rick e Renner voltaram a ocupar um dos principais palcos de Brasília. A dupla participou do show da virada do milênio na Esplanada dos Ministérios, evento que reuniu cerca de 300 mil pessoas. A apresentação se tornou um dos momentos mais marcantes da carreira dos sertanejos.

Separações e episódios que abalaram a parceria

A relação profissional entre os dois, porém, também foi marcada por idas e vindas. Em 2010, começaram os rumores de separação, em meio aos projetos individuais de Rick e à candidatura de Renner ao Senado por Goiás. Após faltas de Renner a shows da dupla, os dois anunciaram o rompimento em 1º de janeiro de 2011, depois de 25 anos de carreira. Na época, Rick passou a se apresentar como Rick Sollo, enquanto Renner adotou Renner Reis.

A dupla voltou aos palcos em 2012 e lançou projetos como “Inacreditável Poder do Amor”. Em 2014, porém, Renner voltou a se envolver em uma polêmica. Ele foi detido em São Paulo após bater o carro contra dois postes e ser acusado de dirigir embriagado. O episódio voltou a colocar a parceria em crise.

Em 2015, Rick anunciou novamente o fim da dupla e afirmou publicamente que estava cansado de tentar aconselhar o colega. Durante o período afastados, os dois seguiram projetos diferentes. Rick chegou a formar uma dupla com Giovanni, da dupla Gian & Giovanni, enquanto Renner também teve outras parcerias.

O reencontro definitivo ocorreu em 2018, quando os dois anunciaram a turnê “Seguir em Frente”, com apresentações no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. A dupla permanece ativa desde então.

Rick, no entanto, está desaparecido desde segunda-feira. Ele estava em um helicóptero que saiu de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim. Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. As buscas entraram no segundo dia nesta terça-feira (22), com equipes terrestres, drones e aeronaves da FAB.

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