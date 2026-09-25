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FAMOSOS "Rick não pode ser sepultado": família do sertanejo explica velório fechado e faz desabafo Comunicado assinado por esposa, filhos e Renner agradece carinho dos fãs e diz que cerimônia reservada foi necessária em meio ao luto

A família de Rick Sollo, da dupla com Renner, se pronunciou nesta sexta-feira (25), um dia após o velório e o sepultamento do cantor, realizados de forma reservada em Sorocaba, no interior de São Paulo.



Em comunicado, a esposa Geralda Helena — com quem ele vivia há 42 anos —, os dois filhos do casal e o parceiro artístico Renner agradeceram as manifestações de carinho recebidas e explicaram a decisão de restringir a despedida a familiares e amigos próximos.

No texto, a família afirma ter vivido "um dos momentos mais difíceis e dolorosos" de sua trajetória e agradece tanto a quem compareceu à cerimônia quanto aos admiradores que enviaram flores, mensagens e orações. "Cada gesto chegou até nós e foi recebido com profunda gratidão", diz um trecho da nota, publicado por meio do Instagram.

O comunicado também faz referência diretamente à decisão de manter o velório de Rick fechado ao público, que se reuniu nos arredores do cemitério durante a despedida do sertanejo. A família agradeceu a quem compreendeu a escolha e pediu compreensão a quem eventualmente tenha se sentido excluído.

"E, se de alguma maneira, alguém se sentiu magoado ou excluído por essa decisão, pedimos que tente compreender o nosso coração. Não foi falta de carinho, consideração ou gratidão pelo público que esteve ao lado do Rick durante tantos anos. Foi apenas a necessidade de preservar um momento de uma dor imensurável", afirma o comunicado.

Artistas lamentam perda

Rick foi velado na quinta-feira (24), no Jardim Cemitério Pax, em Sorocaba. A cerimônia, iniciada pela manhã, teve acesso restrito, embora fãs e jornalistas tenham acompanhado a movimentação do lado de fora. Artistas ligados à música sertaneja, como Zezé Di Camargo, Marrone e Althair & Alexandre, estiveram entre os que foram ao local prestar as últimas homenagens.





Na mensagem, a família explica que, naquele momento, procurava se despedir não da figura pública, mas de Geraldo Antônio de Carvalho, nome de batismo de Rick. "Naquele instante, não havia artista, palco, público ou exposição. Havia uma esposa se despedindo do companheiro de uma vida. Filhos se despedindo do pai. Netos se despedindo do avô. Familiares e amigos se despedindo do Geraldo", sublinha a nota.

O trecho mais emotivo aparece ao fim do comunicado. Geralda Helena e os filhos, além do cantor Renner, fazem uma distinção entre Geraldo, integrante da família, e Rick, artista cuja obra continuará sendo ouvida pelos fãs.

"Ontem sepultamos o corpo físico do Geraldo. O Rick, porém, não pode ser sepultado. Ele continuará vivo em sua voz, em suas músicas, em sua história e em cada lembrança que construiu ao longo de tantos anos", escreveram os familiares e o amigo do sertanejo.

A mensagem termina reforçando a divisão entre o lado pessoal e a persona artística criada pelo sertanejo: "O Geraldo seguirá eternamente em nós, sua família. E o Rick seguirá eternamente no coração de todos que o amaram e fizeram parte de sua história."

O que aconteceu com Rick?

Rick morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave fazia um trajeto entre Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, e São Joaquim quando perdeu contato na segunda-feira (21). Os destroços foram encontrados no dia seguinte, na região de Urubici. Não houve sobreviventes. Além do cantor, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Conhecido nacionalmente pela parceria com Renner, Rick iniciou a dupla ainda nos anos 1980 e alcançou projeção sobretudo na década seguinte. Entre os maiores sucessos da carreira estão "Ela é demais", "Cara metade", "Baby", "Saudade pesada" e "Fim de semana". Segundo informações divulgadas pelo site oficial do artista, Rick & Renner venderam mais de 10 milhões de discos ao longo da trajetória.

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