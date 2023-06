A- A+

CELEBRIDADES Ricky Martin, Angelina Jolie: veja fãs que fizeram plásticas para tentar parecer com seus ídolos Procedimentos estéticos incluem rinoplastias, aplicações de ácido hialurônico e botox

Francisco Mariano Javier Ibanez surpreendeu a internet quando mostrou o resultado de suas plásticas: a ideia do ator e coach argentino era ficar igual ao cantor Ricky Martin.



"Isso começou há muito tempo, quando me disseram que eu tinha um ar de Ricky Martin. Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou. Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente", afirmou Ibanez ao portal Ciudad Magazine.

Ibanez não foi o primeiro, tampouco será o último, que tentou, por meio de procedimentos estéticos, ficar parecido com celebridades. A seguir, relembre outros casos:

Leo Blanco x Michael Jackson

Leo Blanco x Michael Jackson // Foto: Reprodução/AFP



O também argentino Leo Blanco precisou de 11 cirurgias para tentar ficar parecido com seu ídolo, Michael Jackson. Fascinado pelo cantor americano, o jovem de 26 anos gastou cerca de R$ 210 mil com os procedimentos. Ele alterou o formato e a fixação da parte externa da orelha, fez três lipoaspirações, quatro rinoplastias e duas aplicações de ácido hialurônico e botox.

Saint Von Colucci x Jimin Park



Colucci e Jimin Park // Foto: Reprodução



O ator e influenciador canadense Saint Von Colucci estava determinado: queria ficar parecido com o cantor sul-coreano de K-pop, Jimin Park, do BTS. Foram 12 cirurgias e mais de US$ 220 mil investidos nos procedimentos, que incluíram rinoplastia, lifting facial, redução dos lábios, levantamento das sobrancelhas e dos olhos.

Fatemeh Khishvand x Angelina Jolie

Fatemeh Khishvand x Angelina Jolie // Foto: Reprodução e AFP



A iraniana Fatemeh Khishvand ficou famosa depois de se submeter a 50 cirurgias plásticas para tentar ficar parecida com ninguém menos que Agenlina Jolie. O resultado, porém, rendeu muitas críticas à Tabar, que ficou conhecida como Angelina Jolie Zumbi. Depois, Khishvand confessou que usava efeitos digitais para modificar sua aparência real, e mostrou sua verdadeira face para uma TV estatal do Irã, onde chegou a ser presa pela farsa.

Claire Leeson x Kim Kardashian

Claire Leeson x Kim Kardashian // Foto: Reprodução



Aos 24 anos, a londrina Claire Leeson gastou quase R$ 70 mil em cirurgias para ficar parecida com a Kim Kardashian. "Eu sinto que sou intocável e que ninguém pode me parar. Sinto-me forte, que eu construí a confiança suficiente para me amar um pouco mais", disse Claire à imprensa, à época.

Donna Trego x Lady Gaga

Donna Marie Trego x Lady Gaga // Foto: Reprodução e AFP



Fã de Lady Gaga, a Donna Marie Trego, de Cardiff, no País de Gales, gastou mais de £ 60 mil para tentar chegar perto da aparência da cantora. Trego começou os procedimentos em 2010 e, além de mexer no corpo, investiu em perucas e figurinos da artista.

