Ricky Martin faz aparição rara com seus filhos gêmeos durante viagem ao Japão e impressiona fãs

Os filhos do cantor Ricky Martin cresceram. O porto-riquenho publicou nesta quinta-feira (25) nas redes sociais uma seleção de fotos e vídeos durante uma viagem ao Japão com os gêmeos, Valentino e Matteo, de 15 anos. Não é comum que o artista faça aparições públicas com os garotos. Nos comentários, os internautas elogiaram o momento em família.

"O sol sempre nasce com esses dois caras. Saudações do Japão", escreveu o cantor, que tem 52 anos atualmente. Além dos gêmeos, Ricky tem ainda outros dois filhos: Lucia, de 4 anos, e Renn, de 3 — nascidos durante o casamento com o artista plástico Jwan Yosef, uma relação que terminou no ano passado.

Uma aparição de Ricky com Valentino e Matteo é algo raro de acontecer. Uma outra foto, ainda da viagem ao Japão, foi publicada, recentemente, com os gêmeos. Também tinham aparecido juntos no mês passado no première da minissérie Palm Royale — da qual o artista faz parte — em Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos.

Nos comentários, internautas elogiaram o momento do pai com os gêmeos. “Tão feliz por você estar em um momento tão especial com os meninos. Mal posso esperar para ver todas as fotos”, escreveu uma fã. “Essas fotos com seus meninos são absolutamente preciosas! Memórias para guardar por uma vida inteira. Parece que você está vivendo um momento incrível”, disse um outro.

"Como o tempo voa! Parece que eles eram bebês há pouco tempo e agora estão quase completando 16. Que meninos tão lindos e nobres eles se tornaram, nota-se o grande pai que você tem sido", afirmou um outro internauta.

Algumas pessoas até viram que há semelhança entre o cantor com os garotos: “É como ver o pai em versão jovem duplicada. Lindos os três”, disse uma fã.

