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Música Rico Bluestamontes apresenta projeto de blues no Ramon Hostel Bar, nesta segunda (8) "Journey man and the Machine Blues Band" embala repertório de blues com batidas eletrônicas; show tem início às 20h, com entrada franca

O cantor e guitarrista Rico Bluestamontes apresenta o projeto “Journey man and the Machine Blues Band”, dedicado ao gênero musical norte-americano, nesta segunda (8), no Ramon Hostel Bar, em Boa Viagem, a partir das 20h, com entrada franca.

“Já estou no quarto ano desse projeto de blues, tocando canções estilo ‘bluseiras’. É um projeto no qual eu toco guitarra sozinho e uso uns loops de bateria de blues, umas coisas mais eletrônicas e em cima disso faço solos de blues e junto uma galera que vai lá para fazer um som.”, explica o artista.

Sobre o artista

Rico Bluestamontes é guitarrista, vocalista e produtor musical, com atuação destacada na cena de blues pernambucana. Já atuou em projetos como o Rico Blues Trio, no vocal e na guitarra. Em 2021, lançaram o EP “The Fifty Sessions” para celebrar os 50 anos do músico.

É a mente por trás do Recife Blues Blog e atua ativamente na produção de eventos tradicionais, como as famosas jam sessions na Galeria Joana d'Arc.

Mantém forte presença digital por meio do canal “Guitarra com Cerveja” no YouTube, onde compartilha apresentações, viagens e conteúdos musicais.



SERVIÇO:

"Journey man and the Machine Blues Band"

Quando: Segunda (8), às 20h.

Onde: Ramon Hostel Bar (Rua Olavo Bilac, 20 - Boa Viagem)

Entrada gratuita

Informações: @ricobluestrio | @ramonhostelbar

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