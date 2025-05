Quem é Rico Melquiades, influencer que foi convocado à CPI das Bets: "Era pobre de marré, marré"

A- A+

Convocado para a CPI das Bets, que investiga sites de jogos de azar on-line, nesta quarta-feira (14), Rico Melquiades não é “rico” desde sempre. Isso ele fez questão de deixar claro em uma resposta à senadora Soraya Thronicke, que comentou sobre o apelido que ele usa nas redes sociais.



O influencer, na verdade, se chama Luiz Ricardo Melquiades, tem 27 anos e ficou conhecido por participar de realities como “A fazenda”, da Record, e “De férias com o ex”, da MTV.

"Eu profetizei, porque era pobre mesmo. Pobre de puxar as cachorrinhas (…) Pobre de marré, marré, marré", disse ele à senadora, que brincou por não conhecer a expressão que ele usara.

Quem é Rico Melquiades?

Rico é natural de Alagoas e atualmente vive em Maceió, capital do estado. Em suas redes sociais, o influenciador costuma compartilhar momentos do seu dia a dia, exibindo uma rotina que inclui viagens para destinos turísticos, momentos com a família, ensaios fotográficos, além dos procedimentos estéticos que realiza com alguma frequência.

Ele começou a publicar conteúdos em seu Instagram em 2018, apostando em vídeos engraçados que, na maioria das vezes, tinham sua própria família como personagens. O tom das postagens conquistou os seguidores — que hoje somam cerca de 10 milhões. Após viralizar na web, ele chamou a atenção do também influenciador Carlinhos Maia, o que lhe ajudou a angariar ainda mais fama.

Em 2021, ele foi o campeão do reality rural “A fazenda”, recebendo como prêmio R$1,5 milhão. Com o destaque no programa, participou do “De férias com o ex Brasil: Celebs 2”.

Veja também