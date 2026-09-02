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CINEMA Ridley Scott teria culpado Paul Mescal por fracasso de Gladiador 2: "Não era masculino o suficiente" Segundo o jornalista Matt Belloni, diretor teria desistido de escalar o ator irlandês em seu filme seguinte após se frustrar com o desempenho comercial da sequência

O diretor Ridley Scott teria responsabilizado o ator irlandês Paul Mescal pelo desempenho abaixo do esperado de Gladiador 2 e passado a questionar sua adequação para protagonizar Ponto sem Retorno, seu filme seguinte. Segundo o jornalista Matt Belloni, da Puck, Scott teria considerado que Mescal “não era masculino o suficiente” para o papel.

Mescal, conhecido recentemente por protagonizar Gladiador 2 e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, havia sido originalmente escalado para estrelar a adaptação do romance pós-apocalíptico de Peter Heller. Segundo a Rolling Stones, pouco antes do início das filmagens, porém, deixou o projeto e foi substituído pelo ator australiano Jacob Elordi, de Frankenstein.

Mudança de planos

Na época, a equipe de Mescal afirmou que sua saída ocorreu por conflitos de agenda com os filmes sobre os Beatles dirigidos por Sam Mendes, nos quais o ator interpretará Paul McCartney. Pessoas próximas à produção de Ponto sem Retorno, no entanto, contestaram essa explicação, segundo Belloni.

A reportagem da Puck afirma que Scott, diretor de clássicos como Blade Runner – O Caçador de Androides e do primeiro Gladiador, teria ficado insatisfeito após o resultado comercial de Gladiador 2. O longa arrecadou cerca de US$ 462 milhões no mundo, mas teve orçamento estimado em pelo menos US$ 250 milhões.

Ponto sem Retorno, já com Elordi no papel principal, também enfrentou dificuldades nas bilheterias. Segundo Belloni, o filme custou cerca de US$ 89 milhões e estreou com US$ 7,7 milhões, tornando-se mais um resultado abaixo das expectativas para Scott.

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