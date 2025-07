Rifa de violão, divisão de seguro e neto: polêmicas da mãe de Marília Mendonça intriga fãs

A- A+

Desde o início do processo judicial pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, a avó materna, Ruth Moreira — que disputa a guarda com o pai da criança, Murilo Huff —, passou a ser alvo de uma série de polêmicas.



O caso, que teve decisão favorável ao cantor, baseou-se em alegações de negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, como ficou conhecida. A disputa também trouxe à tona outras controvérsias envolvendo a mãe da sertaneja, morta em um acidente em 2021, que tem intrigado os fãs.

Nesta semana, familiares das demais vítimas do acidente aéreo com Marília Mendonça usaram as redes sociais para falar, pela primeira vez, sobre um fato ocorrido logo após o desastre, em novembro de 2021.



De acordo com George Freitas (pai de Henrique Bahia, produtor musical que também estava no avião) e Vitória Drumond Medeiros (filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior), Dona Ruth exigiu metade do valor do seguro do acidente, num total estimado em US$ 500 mil (algo em torno de R$ 2,7 milhões), com o argumento da empresária era de que a “vida de Marília era mais valiosa”.





Após o acidente, a empresa responsável pela locação da aeronave pagou uma indenização de US$ 200 mil por passageiro (o equivalente a R$ 1,1 milhão). O valor total de US$ 1 milhão seria dividido entre os familiares das cinco vítimas. Também estavam no avião o assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

Conversa das babás de Léo

Áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas pela família do pequeno embasaram a decisão judicial que concedeu ao sertanejo a guarda. Os arquivos revelam que Dona Ruth, com quem o menor residia, “frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente”. A sentença da Comarca de Goiânia, na 2ª Vara de Família, foi obtida pelo Extra.

Na sentença, o juiz aponta que houve, ao longo dos últimos anos, negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, que, desde a morte de Marília, dividida os cuidados do neto com o ex-genro. Em caráter provisório, a Justiça concedeu a guarda total do menino a Murilo Huff. Dona Ruth poderá visitar o garoto de 15 em 15 dias.

“As provas documentais revelam que o menor, portador de diabete mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetida a situações de negligência”, diz parte do documento obtido pelo Extra.

Rifa dos pertences de Marília

Outra atitude que revoltou os fãs da cantora foi a rifa dos objetos que a ela pertenciam, entre eles o carro e o violão de Marília, que aconteceu antes do imbróglio na Justiça. A ação visava arrecadar fundos para o Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos inaugurada em junho passado, em Goiânia (GO). Dona Ruth, entretanto, voltou atrás na decisão e resolveu comprar de volta o objeto de valor afetivo.





Cartaz de divulgação do sorteio de bens pessoais de Marília Mendonça: violão e carro — Foto: Reprodução

Quem tomou a dianteira na negociação com o ganhador do sorteio foi o advogado Robson Cunha, representante jurídico de Dona Ruth, como a mãe de Marília é chamada. Ele confirma o fato ao Globo:

— No momento em que o violão foi entregue ao ganhador, eu negociei com o ganhador da rifa e o comprei de volta.

Desde que tinha sido anunciada a venda do violão de Marília Mendonça, parte dos fãs da artista vinha demonstrando indignação nas redes sociais. Admiradores da obra da sertaneja acusaram Dona Ruth por tratar os bens da filha de maneira irresponsável.

“Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho”, reclamou uma seguidora de Dona Ruth, à época da divulgação das vendas das rifas por valores a partir de R$ 2. Na ocasião, o carro da artista também foi leiloado. Outra internauta opinou com revolta: “Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal!”.

