Rihanna, Beyoncé, Dua Lipa: naked dress usado por Anitta em festa é febre entre famosas; fotos

Anitta foi à festa da revista Vanity Fair com um naked dress (literalmente "vestido nu"), que deixava seus mamilos e a calcinha à mostra. O modelo é da coleção de alta-costura 2024 da Fendi e foi apresentado pela grife italiana em janeiro, em seu desfile na semana de alta-costura de Paris.

Bastou a marca, uma das mais importantes e tradicionais da moda italiana, colocar a foto de Anitta em seu perfil no Instagram, para a Fendi, e sobretudo Anitta, serem alvos de haters brasileiros. A maioria dos comentários foi postado por mulheres.

"Deselegante e vulgar. Não representa as brasileiras"; "Vulgar e desnecessária como sempre"; "Erraram feio! Desvalorizou totalmente o lindo vestido, não pelo corpo que sim, é lindo, mas pela exposição desnecessária"; "Péssima escolha para representar a mulher brasileira"; "Queimando o filme das brasileiras!! Que horror…" - esses são alguns dos comentários postados no perfil da Fendi no Instagram.

O naked dress usado por Anitta pode ser de uma coleção recente, mas a verdade é que ele já vem sendo usado pelas famosas há alguns anos. Beyoncé, Rihanna e a top brasileira Alessandra Ambrósio estão entre as celebridades que já levaram os seus para o tapete vermelho.





Florence Pugh



Florence Pugh na festa da Vanity Fair pós-Oscar 2024 — Foto: MICHAEL TRAN/AFP

Anitta não é a primeira celebridade, nem mesmo a primeira brasileira a vestir um naked dress para um tapete vermelho. Na mesma festa, na noite de domingo após o Oscar, a atriz Florence Pugh, do elenco de "Oppenheimer", também deixou os seios à mostra.

Dua Lipa



Cantora Dua Lipa também faz parte do elenco de "Barbie" — Foto: Michael Tran / AFP

Na estreia de "Barbie", no ano passado, a cantora Dua Lipa, que vive uma das bonecas do filme além de ter interpretado uma das canções do longa de Greta Gerwig, escolheu um naked dress para o pink carpet. O vestido é da grife italiana Bottega Veneta.

Beyoncé



Beyoncé e Jay Z no tapete vermelho do Baile do MET, que inaugurou a exposição “China: Through the Looking Glass” — Foto: AFP

Beyoncé foi para o tapete vermelho do Baile do Met, a gala que anualmente inaugura a exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum, em Nova York, com um naked dress.

Bella Hadid



A modelo americana Bella Hadid usou um naked dress no baile da Amfar, durante o Festival de Cannes de — Foto: AFP

A modelo americana Bella Hadid usou um naked dress para o Baile da AMfar, durante o Festival de Cannes de 2017.

Rihanna



Rihanna no CFDA, em 2014, em Nova York — Foto: AFP

Já Rihanna usou o seu na festa do Council of Designers of America (CFDA), em Nova York, em 2014.

Alessandra Ambrósio



Alessandra Ambrósio na festa pós-Oscar da Vanity Fair — Foto: Reprodução/Instagram

A modelo brasileira Alessandra Ambrósio também usou um naked dress na festa da Vanity Fair, só que um ano antes da cantora.

