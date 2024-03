A- A+

ásia Rihanna chega à Índia para cantar em pré-casamento de herdeiro do homem mais rico da Ásia Cantora será principal atração de festividade de gala para união de caçula de Mukesh Ambani e Radhika Merchant, filha de magnatas do setor farmacêutico

Rihanna será a principal atração das festividades de gala organizadas pelo magnata bilionário Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, para o pré-casamento do caçula. Anant Ambani será unirá, ainda este ano, com Radhika Merchant, filha de magnatas do setor farmacêutico.

Chefes globais da tecnologia, titãs da indústria, estrelas de Bollywood, ícones pop e políticos foram convidados para as celebrações de três dias, a partir desta sexta-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a chegada de Rihanna à Índia.

A cantora de “Umbrella”, que deu à luz seu segundo filho em agosto, deve liderar o entretenimento de sexta-feira em sua primeira apresentação pública desde o Superbowl do ano passado, informou a mídia local.

A emissora India Today informou que a cantora, nascida em Barbados e empresária de beleza feminina, recebeu uma oferta de até US$ 9 milhões (R$ 44,8 milhões) para aparecer no evento.

Fotos publicadas pela mídia indiana também confirmaram a chegada de Zuckerberg e da mulher do fundador do Facebook, Priscilla Chan, à cidade natal de Ambani, Jamnagar.

Ambani, de 66 anos, é presidente da gigante do petróleo e das telecomunicações Reliance Industries e 10ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes, com fortuna estimada em mais de US$ 116 bilhões (R$ 577 bilhões).

Na quarta-feira, a família lançou uma festa de três dias para os moradores do município de Reliance, em Jamnagar, no estado de Gujarat, no oeste da Índia. Os Ambanis estão construindo um complexo de templos hindus na cidade, disse a Reliance Foundation nas redes sociais.

Anant, de 28 anos, que também atua como diretor nos conselhos de diversas empresas de propriedade da Reliance, deverá se casar com Merchant, de 29 anos, ainda este ano.

Lista de convidados

Ambani realizou o casamento mais caro até agora na Índia para sua filha, em 2018, que supostamente custou US$ 100 milhões (R$ 498 milhões) e contou com a apresentação da estrela pop americana Beyoncé.

O ilusionista norte-americano David Blaine também deverá fazer parte do entretenimento dos convidados, que incluem o fundador da Microsoft, Bill Gates, e vários líderes políticos atuais e antigos.

Também entre os convidados está o chefe da Disney, Bob Iger, após um acordo na quarta-feira entre a Reliance Industries e a Walt Disney para fundir seus negócios de mídia indianos.

A fusão criará um gigante do entretenimento de US$ 8,5 bilhões no país mais populoso e na quinta maior economia do mundo.

Outros convidados incluem Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos EUA Donald, bem como o ex-primeiro-ministro da Suécia Carl Bildt, o ex-primeiro-ministro canadense Stephen Harper e o rei do Butão.

Bollywood estará representada por Amitabh Bachchan e Shah Rukh Khan. Os ícones do críquete Sachin Tendulkar e M.S. Dhoni e o titã da indústria Gautam Adani também estão convidados.

As principais celebrações, que vão até domingo, terão diferentes temas, eventos e códigos de vestimenta – incluindo um dia de visita a um centro de resgate de animais administrado por Ambani, informou o jornal Hindustan Times.

