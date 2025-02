A- A+

Cinema Rihanna dá voz à Smurfette no trailer do novo 'Smurfs', que terá músicas inéditas da cantora Diva pop também atuará como produtora da animação da Paramount

Rihanna é a estrela que empresta sua voz à Smurfette, a pequena personagem azul do filme "Smurfs", que estreia em 18 de julho nos cinemas americanos — um dia antes no Brasil, 17 de julho.

A diva pop apareceu no trailer do longa, lançado nesta quinta-feira (6). Além de dublar a versão em língua inglesa, a cantora também é produtora da animação da Paramount e compôs as músicas originais que vão embalar a produção.

“Tentei conseguir o papel do Papai Smurf, mas não deu certo”, brincou Rihanna em 2023, quando anunciou a animação no evento CinemaCon.

Assista a versão em inglês, com Rihanna:

Versão em português do trailer:

A versão americana conta ainda com as vozes de Natasha Lyonne, Nick Offerman, Sandra Oh, Amy Sedaris, Nick Kroll, Daniel Levy, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Xolo Maridueña, James Corden, Alex Winter, Billie Lourd, Kurt Russell e John Goodman.

A direção de “Smurfs” fica por conta de Chris Miller e Matt Landon, e o roteiro, de Pam Brady.

Em outros filmes da franquia, outras estrelas também fizeram parte do elenco como Neil Patrick Harris e Katy Perry.

Os personagens azuis são inspirados nas histórias em quadrinhos do cartunista belga Peyo (1928-1992).

