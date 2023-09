Rihanna e A$AP Rocky mostram pela primeira vez a segunda filha, Riot Rose; confira foto

A- A+

Rihanna e A$AP Rock mostraram ao público nesta terça-feira (19/9) sua segunda filha, Riot Rose. A menina nasceu na primeira semana de agosto e tinha tido o rosto preservado até agora. Nas imagens compartilhadas, a bebê aparece nos braços dos pais e o irmão mais velho, RZA, de 1 ano, também está nos registros.

As fotos são provenientes de um ensaio fotográfico feito na casa no casal. A bebê Riot veste um macacão rosa combinando com a touquinha, enquanto RZA aparece de tranças no cabelo como o pai.

Rihanna surpreendeu a todos ao anunciar a segunda gravidez. Fazia pouco tempo que tinha dado a luz a RZA e, já com a barriga proeminente, revelou ao mundo a vinda de Riot durante apresentação no intervalo do SuperBowl.

Confira foto:

