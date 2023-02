A- A+

CELEBRIDADES Rihanna está grávida do seu segundo filho, confirmam seus representantes Durante apresentação da cantora no intervalo do Super Bowl, a dúvida sobre a então suposta gravidez movimentou as redes; após o show, informação foi revelada à Rolling Stone americana

Depois de sete anos afastada dos palcos, Rihanna voltou para os palcos no intervalo do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano que é considerado um dos eventos de maior audiência da TV mundial. Ela ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.



Durante sua apresentação, uma dúvida acendeu a curiosidade dos fãs da artista: "Estaria ela grávida novamente?". A informação foi confirmada depois do show, por representantes de Rihanna, à revista Rolling Stone americana.

No momento em que Rihanna subiu ao palco, o assunto mais comentado do Twitter foi: "Ela tá grávida". Em vários momentos do show, ela chegou inclusive a acariciar a barriga, o que só despertou mais curiosidade nos fãs ao redor do mundo.



O primeiro filho de Rihanna, com o rapper A$AP Rocky, nasceu em maio de 2022.

Quando recebeu o convite para fazer o show do intervalo no Super Bowl, inclusive, Rihanna conta que o fato de ter se tornado mãe recentemente fez com que ela sentisse que poderia "conquistar o mundo".

“Quando recebi a ligação para fazer isso, fiquei tipo: ‘Tem certeza?’ Pari há três meses. Deveria estar tomando decisões importantes como esta agora? Posso me arrepender”, disse ela, na coletiva de imprensa do evento, na última quinta-feira. “Mas, quando você se torna mãe, algo acontece e você sente que pode conquistar o mundo. O Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo, por mais assustador que seja, porque não subo num palco há sete anos, há algo estimulante no desafio. É importante para a representatividade. É importante para meu filho ver isso [...]."

Bilhão na conta

Nestes sete anos, Rihanna pode ter ficado parada na música, mas sua criatividade e tino empresarial se expandiram para diversas outras áreas, que a ajudaram a nunca sair dos holofotes. Sob a etiqueta Fenty (seu sobrenome), ela lançou uma linha de maquiagem, a Fenty Beauty, considerada disruptiva por ter um catálogo que atende muitas tonalidades de pele. A linha de roupas e lingerie Savage x Fenty também um fenômeno, e ela criou um desfile-show sexy e inclusivo que debochava da pasteurização de corpos da Victoria’s Secret.

Com essas sacadas, Rihanna acumula, segundo indicou a “Forbes” em agosto de 2021, US$ 1,7 bilhão. Na época, o site feminino “Refinery 29” escreveu: “Rihanna é a única bilionária com permissão para existir”.

Veja também

Rio de Janeiro Ator é detido por posse ilegal de armas após garota de programa fazer denúncia por ameaça