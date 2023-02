Rihanna interpretará música de "Pantera Negra" no Oscar

A- A+

A estrela do pop Rihanna cantará na cerimônia do Oscar em março, informaram os organizadores nesta quinta-feira (23), dias depois de seu esperado retorno aos palcos no Super Bowl.

Rihanna, que está grávida de seu segundo filho, interpretará "Lift Me Up", indicada a melhor canção por "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" na premiação mais importante de Hollywood.

A música concorre com, entre outros, o sucesso de Lady Gaga "Hold My Hand", de "Top Gun: Maverick", e a favorita "Naatu Naatu", do filme indiano "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução".

Após sete anos sem se apresentar ao vivo, a cantora ressurgiu no tradicional show do intervalo da final da NFL, a liga nacional de futebol norte-americano, em 12 de fevereiro.

A artista de 35 anos estava focada em suas exitosas marcas de maquiagem, roupas íntimas e moda, que a tornaram uma empresária bilionária. Além disso, em maio do ano passado, teve seu primeiro filho.

Sua faceta familiar dominou a conversa nas redes sociais durante sua apresentação no Super Bowl, onde apareceu pela primeira vez grávida do segundo filho.

Foi a surpresa do show, no qual alguns fãs esperavam escutar uma prévia do disco que ela promete há anos, mas que em vez disso trouxe seus grandes sucessos, como "Umbrella" e "Diamonds".

"Lift Me Up" é a primeira indicação ao Oscar de Rihanna, que já ganhou nove prêmios Grammy.

A 95ª edição dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas será realizada em 12 de março no Teatro Dolby de Los Angeles.

