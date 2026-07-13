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diva pop Rihanna retorna aos palcos com aparição surpresa em show de Jay-Z Apresentação do rapper também contou com participação especial de Beyoncé

Jay-Z surpreendeu o público com a convidada especial de um dos seus três shows no Yankee Stadium, em Nova York. Rihanna fez uma participação especiais na apresentação do rapper, neste domingo (12).

MEU DEUS!!! Rihanna subiu no palco ao lado de Jay-Z no Yankee Stadium, na última madrugada em Nova York pic.twitter.com/nu5T0N5BkH — Rihanna Online (@RihannaOnline2) July 13, 2026

A artista, que é agenciada pela gravadora de Jay-Z, cantou “B*tch Better Have My Money” e “Run This Town”. A aparição de Rihanna foi uma surpresa para o público presente.

Segundo a revista Variety, a cantora caribenha - que não realiza uma turnê mundial há mais de dez anos - afirmou que “sentia falta disso” durante o show. Suas apresentações anteriores ocorreram em 2023, no intervalo do Super Bowl, e em um evento particular na Índia, em março de 2024.



"Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo [que não subo ao palco]. Vocês estão comigo?”, questiona Rihanna, em registros da participação especial publicados nas redes sociais.

Outra convidada da noite foi Beyoncé, esposa de Jay-Z, que cantou “Drunk in Love”. A diva pop já havia subido ao palco na sexta-feira (10), quando interpretou “Can't Knock the Hustle”.

Blue Ivy Carter, filha mais velha do casal, também fez sua contribuição, tocando piano em uma versão de “Feelin' It”. A lista de convidados do rapper incluiu ainda nomes como Usher, Jermaine Dupri, Pharrell Williams, Clipse, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream.

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