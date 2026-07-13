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Rihanna retorna aos palcos com aparição surpresa em show de Jay-Z

Apresentação do rapper também contou com participação especial de Beyoncé

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Rihanna se apresentou no Super Bowl em 2023Rihanna se apresentou no Super Bowl em 2023 - Foto: Timothy A. Clary / AFP

Jay-Z surpreendeu o público com a convidada especial de um dos seus três shows no Yankee Stadium, em Nova York. Rihanna fez uma participação especiais na apresentação do rapper, neste domingo (12).

A artista, que é agenciada pela gravadora de Jay-Z, cantou “B*tch Better Have My Money” e “Run This Town”. A aparição de Rihanna foi uma surpresa para o público presente. 

Segundo a revista Variety, a cantora caribenha - que não realiza uma turnê mundial há mais de dez anos - afirmou que “sentia falta disso” durante o show. Suas apresentações anteriores ocorreram em 2023, no intervalo do Super Bowl, e em um evento particular na Índia, em março de 2024.
 

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"Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo [que não subo ao palco]. Vocês estão comigo?”, questiona Rihanna, em registros da participação especial publicados nas redes sociais.

Outra convidada da noite foi Beyoncé, esposa de Jay-Z, que cantou “Drunk in Love”. A diva pop já havia subido ao palco na sexta-feira (10), quando interpretou “Can't Knock the Hustle”.

Blue Ivy Carter, filha mais velha do casal, também fez sua contribuição, tocando piano em uma versão de “Feelin' It”. A lista de convidados do rapper incluiu ainda nomes como Usher, Jermaine Dupri, Pharrell Williams, Clipse, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream. 

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