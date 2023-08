Rihanna, Leonardo DiCaprio, Caio Blat e mais: famosos alugam casas com diárias de até R$ 393 mil

A- A+

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abriram a agenda do Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul, Região Serrana do Rio, para aluguel nas festas de fim de ano.



A diária para o Natal é de R$ 24.400,00 (estadia mínima de cinco noites) e, para o Réveillon, de R$ 29 mil (mínimo de dez noites). O refúgio, de 260 mil metros quadrados de área total, mantém a decoração quando o casal não está presente.



Assim como todo o staff, que conta com a cozinheira da família, Índia, um caseiro e uma governanta. A capacidade é para 14 pessoas.

Além do casal, outros famosos alugam suas propriedades para temporadas.

Rihanna

Mansão de Rihanna para aluguel — Foto: Reprodução



Uma das maiores estrelas pop do mundo tem uma propriedade em Beverly Hills, na Califórnia, disponível para aluguel. A casa, comprada por aproximadamente R$ 67 milhões, está listada por R$393 mil mensal. A mansão conta com piscina, spa e academia.

Simone Mendes

Cômodos da casa de Simone Mendes — Foto: Reprodução



A casa da cantora sertaneja em Orlando está avaliada em torno de R$ 5,9 milhões. A propriedade temática, é toda decorada com ilustrações dos principais personagens de filmes, com destaque para as produções da Disney, e tem dez quartos e oito banheiros, além de área de lazer com piscina e sala de jogos.

A cantora costuma passar dois meses direto com o marido e os filhos na mansão, porém, quando está no Brasil, disponibiliza o imóvel para aluguel por diárias que vão de aproximadamente R$ 1,8 mil até quase R$ 4 mil, dependendo da época do ano.

Alceu Valença



Alceu Valença aluga casarão histórico — Foto: Reprodução



O cantor anunciou que colocaria seu sobrado histórico em Olinda, Pernambuco, para alugar por temporada e as portas da Casa Estação da Luz já estão abertas quem quiser se hospedar. Para isso, é preciso pagar R$ 680 por noite.

Leonardo DiCaprio

Mansão de Leonardo DiCaprio — Foto: Reprodução



Leonardo DiCaprio comprou um imóvel em Beverly Hills com cinco quartos e seis banheiros por quase R$ 49 milhões. Em seguida, decidiu colocar a casa para alugar por cerca de R$ 159 mil por mês.

Caio Blat

Casa de Caio Blat na Barra da Tijuca — Foto: Reprodução



A casa do ator Caio Blat, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tem uma bela paisagem em meio à natureza e vista para o mar. De acordo com o anúncio do imóvel é uma “casa de madeira e vidro, articulada tanto para dar privacidade quanto para integrar com inteligentes conexões entre os cômodos e a natureza ao seu redor. Uma queda d’água que escorre da serra enche uma gostosa piscina natural”.

A propriedade está disponível por R$ 2.000 a diária.

Gwyneth Paltrow

Casa de hóspedes de Gwyneth Paltrow — Foto: Reprodução



A atriz e empresária inovou e decidiu abrir para visitantes sua casa de hóspedes, que fica atrás de sua mansão em Montecito, na Califórnia. A oferta ficará disponível em site de hospedagem por apenas uma noite. A estadia inclui um jantar com chef na companhia da estrela e seu marido, o escritor de TV Brad Falchuk, na sala de vinhos privativa do casal, disse Paltrow em um vídeo no Instagram. No post, a atriz e empresária fez um tour por sua “linda e pequena” casa de hóspedes, que inclui um bar, lareira, banheira de imersão e piscina.

A estadia será gratuita e estará disponível por apenas uma noite, 9 de setembro. Os potenciais hóspedes podem tentar reservar a partir de 15 de agosto.

Elba Ramalho

Casa de Elba Ramalho — Foto: Reprodução



A artista disponibiliza sua casa de Trancoso, Bahia, para aluguel principalmente durante o período das festas de final de ano. Foi assim que o nome de Elba parou em meio a uma confusão de festa clandestina na pandemia. No final de 2020, um grupo de turistas de São Paulo que alugava a propriedade deu um festão para 700 pessoas.

A polícia chegou ao local e encerrou a festa, levando o responsável pela organização para a delegacia. Elba explicou em suas redes sociais que não participou e nem estava ciente do evento.

