Famosos Rihanna posa grávida durante o Met Gala 2025; artista espera terceiro filho com A$AP Rocky A artista foi vista chegando em Nova Iorque para o evento, que aconteceu nesta segunda (5), com sua barriga à mostra

Ao chegar em Nova Iorque para o Met Gala 2025, nesta segunda (5), a cantora Rihanna revelou sua terceira gravidez com o rapper A$AP Rocky.

Rihanna surpreendeu fãs ao aparecer no Carlyle Hotel, onde se hospedou para o Met Gala, com a barriga à mostra enquanto usava um vestido cinza Miu Miu. O momento foi registrado nas redes e viralizou.

Rihanna está grávida de seu 3º filho. pic.twitter.com/5nbxlQwXPf — SB #MetGala (@SeriesBrasil) May 5, 2025

Mas foi durante o tapete vermelho do Met Gala 2025 que Rihanna posou oficialmente com sua terceira gravidez. Vestindo Marc Jacobs da cabeça aos pés, a artista tomou conta da gala com a novidade.

Rihanna no Met Gala 2025. Foto: Andrea Renaut/AFP

Rihanna é mãe de Riot Rose, de 1 ano, e RZA, de 3 anos. O sexo do terceiro filho com o rapper A$AP Rocky ainda não foi confirmado.

