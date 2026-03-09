A- A+

CELEBRIDADES Polícia identifica suspeita e arma usada em disparos na mansão de Rihanna em Los Angeles Mulher foi presa após atirar com rifle estilo AR-15 contra a residência da cantora; artista estava em casa no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido

A polícia de Los Angeles identificou a mulher suspeita de disparar contra a mansão da cantora Rihanna em Beverly Hills, nos Estados Unidos, no domingo. Segundo autoridades, a suspeita, uma mulher de 35 anos da Flórida chamada Ivanna Ortiz, foi presa após abrir fogo contra a residência com um rifle do tipo AR-15.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla em inglês), a ocorrência foi registrada por volta das 13h20. A mulher teria parado um carro próximo ao portão da propriedade e disparado entre sete e dez tiros em direção à casa. Pelo menos quatro projéteis atingiram partes da residência, e um deles chegou a perfurar uma parede do imóvel.

A cantora estava dentro da mansão no momento do ataque. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, informaram as autoridades.

Investigadores afirmaram que a suspeita usou um rifle de estilo AR-15, arma considerada de alto poder de fogo. O armamento e cápsulas de munição foram encontrados no veículo utilizado pela mulher após a prisão. Após os disparos, a mulher tentou deixar o local, mas foi localizada e detida pela polícia. O caso está sendo investigado pela divisão de roubos e homicídios do LAPD.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a motivação do ataque. A residência é compartilhada pela artista com o rapper A$AP Rocky e os três filhos do casal,RZA, Riot e Rocki. O episódio ocorreu em um bairro residencial de alto padrão de Beverly Hills e mobilizou equipes policiais na região. A investigação segue em andamento.

Veja também