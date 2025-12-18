A- A+

FAMOSOS Processo revela que filho de John Travolta pode ser bisneto de Elvis Presley; entenda Documentos judiciais afirmam que ator teria recorrido aos óvulos de Riley Keough, neta do Rei do Rock, para conceber seu caçula

Riley Keough, neta de Elvis Presley, pode ser a mãe biológica do filho mais novo de John Travolta. É o que afirmam documentos judiciais obtidos pela imprensa norte-americana e divulgados nesta quarta-feira (17).

Segundo o site TMZ, a informação bombástica consta em um processo movido por Brigitte Kruse, ex-sócia de Priscilla Presley - avó de Riley e ex-esposa do Rei do Rock. Ela acusa Navarone Garcia, filho de Priscilla, de quebra de contrato. O detalhe mais inusitado, no entanto, diz respeito à família de Travolta.

A ação aponta que o ator e sua falecida esposa, Kelly Preston, teriam recorrido ao óvulos de Riley Keough para conceber Ben, que hoje tem 15 anos. Para isso, o casal teria pago entre US$ 10 mil e US$ 20 mil, além de um carro usado da marca jaguar.



Nos autos, Kruse afirma que Travolta e a esposa tinham dificuldades para engravidar e chegaram a usar óvulos de Lisa Marie Presley, mãe de Riley. No entanto, eles teriam desistido da ideia, porque “não queriam óvulos com heroína”. Kelly Preston morreu em 2020, após lutar contra um câncer de mama.

Entre as supostas provas anexadas no processo, estão imagens de notas e capturas de tela. Em uma troca de mensagens de texto, Ben Travolta é chamado de “lindo bisneto” de Priscilla.

Em comunicado enviado à TMZ, a equipe jurídica de Priscilla Presley classificou como “ultrajantes” as alegações de Brigitte Kruse e negaram qualquer parentesco com o filho de Travolta.

“Brigitte Kruse e seus cúmplices demonstraram que não há limite mínimo, nenhuma linha ética que eles não estejam dispostos a cruzar em um esforço para causar ainda mais sofrimento a Priscilla Presley e sua família”, afirmaram os advogados da ex-esposa de Elvis.

Priscilla vem travando uma batalha judicial com seus ex-sócios. Anteriormente, Kruse e Kevin Fialko chegaram a acusá-la de criar um plano para matar sua filha, Lisa Marie Presley, e obter controle total da herança do Rei do Rock.

Veja também