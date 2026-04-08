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The Beatles Ringo Starr atribui vitalidade aos 85 anos ao brócolis; veja benefícios do vegetal Lançando novo álbum, o ex-beatle considera o seu consumo como segredo particular para a boa saúde

Ringo Starr não pode reclamar da boa forma ao 85 anos de idade e vem sendo elogiado por isso. Atualmente, o ex-beatle vem divulgando um novo trabalho, o álbum "Long long road", que será lançado em breve, mas já teve o single "Choose love" disponibilizado nas plataformas digitais nesta semana. Questionado sobre seu segredo para ser um octagenário ativo, ele surpreendeu ao revelar a que atribui sua saúde: o consumo de brócolis.

"Bom, você tem que comer brócolis. Todas as coisas boas em mim, eu atribuo ao brócolis. Então agora eu digo: paz e amor e brócolis”, disse ele, em entrevista à revista Rolling Stone, sobre o novo álbum e nova turnê com a All-Starr Band.

A dica do cantor de "Yellow submarine", lançada há quase 60 anos, tem lá o seu fundamento. O brócolis ajuda a proteger rins do excesso de açúcar e pode beneficiar diabéticos, segundo um estudo brasileiro publicado recentemente, por pesquisadores da Universidade Federal de Jataí (UFJ) e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.

Também há outros benefícios atribuídos ao brócolis em publicações dos últimos meses, como a redução em 20% do risco de desenvolver câncer no intestino. Ele é rico em fibras, vitaminas C e K, cálcio, ferro e potássio, além de ter compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, como o sulforafano, associado à prevenção de alguns tipos de câncer.

Em entrevista ao jornal The New York Times, a professora de nutrição e diretora do Instituto Linus Pauling da Universidade Estadual de Oregon, Emily Ho, ressaltou a variedade de vitaminas, minerais e fitoquímicos do brócolis que dão "um impulso" ao corpo.

— O brócolis é um vegetal multitarefa — resume ela, que orienta não cozinhá-lo demais: — Se não estiver totalmente mole, você ainda terá algumas paredes celulares vivas, o que significa que ainda terá alguma enzima ativa.

O vegetal, ou hortaliça, é também conhecido pelos nutrientes que fazem bem ao coração:

— A vitamina K do brócolis ajuda o corpo a regular a circulação sanguínea e a coagulação — explica Anna L. Fogel, nutricionista registrada no Harborview Medical Center, em Seattle, também à publicação novaiorquina.

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