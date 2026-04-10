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MÚSICA Ringo Starr conta como impressionou John Lennon em gravação de clássico dos Beatles Ciente das piadas feitas sobre suas supostas limitações musicais, Starr disse ainda ser abençoado com duas coisas: "não toco [muitas notas] e mantenho um bom tempo"

Ainda que muitos fãs e até seus companheiros de Beatles fizessem piada de sua habilidade musical por causa de suas linhas de bateria simples, Ringo Starr impressionava os colegas nos bastidores.

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Em entrevista a Dana Carvey e David Spade no podcast Fly on the Wall, o músico falou sobre a reação que recebeu de John Lennon durante as gravações de Come Together. Em entrevista a Dana Carvey e David Spade no podcast Fly on the Wall, o músico falou sobre a reação que recebeu de John Lennon durante as gravações de Come Together.

Segundo Starr, durante as gravações de Abbey Road, lançado em 1969, o Quarteto de Liverpool deixou temporariamente o estúdio que batiza o álbum para uma rápida mudança de ares.



Enquanto ainda trabalhavam na composição da faixa, o baterista improvisou sobre os acordes de Lennon.

"John estava sentado no show e tocando [o riff inicial de Come Together]", contou Starr, que improvisou em seu instrumento o que se tornaria uma de suas linhas mais famosas. "Ele meio que ficou ‘uau’", seguiu o músico, imitando a cara de impressionado e o sorriso satisfeito do colega. "Nós nunca tínhamos tocado aquilo. [Inventamos] na hora."

Ciente das piadas feitas sobre suas supostas limitações musicais, Starr disse ainda ser abençoado com duas coisas: "não toco [muitas notas] e mantenho um bom tempo".

Quando Carvey sugeriu que o senso rítmico do músico estava na cabeça, ele retrucou. "Não, está aqui", disparou, apontando para o coração.

Além de Come Together, Abbey Road conta ainda com outros grandes clássicos dos Beatles, como Something, Oh! Darling, Here Comes the Sun e Golden Slumbers, além de Octopus’s Garden, composta por Starr.

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