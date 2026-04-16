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CINEMA "Rio de Sangue": Giovanna Antonelli é mãe disposta a tudo para salvar a filha em thriller de ação Filme, que estreia nesta quinta-feira (16), aborda temas como relações familiares e o garimpo ilegal na Amazônia

Chega nesta quinta-feira (16) aos cinemas “Rio de Sangue”. Dirigido por Gustavo Bonafé, o thriller de ação traz Giovanna Antonelli em um papel diferente de tudo o que a atriz já viveu na TV e no cinema.

A eterna Jade da novela “O Clone” agora dá vida à policial Patrícia Trindade. Após uma operação desastrosa, ela é jurada de morte por narcotraficantes e precisa se afastar do trabalho. Isso a leva ao encontro da filha, a médica Luiza (Alice Wegmann), que vive em Santarém, no Pará.

Giovanna Antonelli surge em cenas intensas de trocas de tiros e perseguições, com muito sangue envolvido. Na trama, Patrícia logo precisa recorrer à sua experiência como policial quando descobre que a filha, ao sair em expedição para levar saúde à populações indígenas nos territórios do Alto Tapajós - foi sequestrada por garimpeiros.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, Gustavo Bonafé contou que pensou no nome da atriz para viver a personagem por querer colocá-la em um registro inédito.

“A partir daí, a construção foi muito gostosa, falávamos muito sobre esse lugar da Patrícia ser essa mulher que não tem vaidade e nem traquejo social. Ela não sabe lidar bem com as relações afetivas, o que é o oposto da Giovanna e do que já a vimos fazer. E ela se animou muito com isso também, as grandes atrizes e atores gostam de desafios”, pontuou.

Para além dos tiros

A narrativa se desenvolve em uma crescente de situações-limite, acompanhando a corrida contra o tempo da protagonista. Por trás do ritmo eletrizante e de toda a violência presente, o roteiro traz uma forte carga emocional ao focar nos desafios da relação entre mãe e filha, além de outros vínculos familiares retratados na trama.

Para o diretor, um dos diferenciais do longa-metragem é trabalhar a densidade dos personagens para além do que o gênero de ação costuma entregar. Bonafé destaca ainda o fato do filme ser protagonizado por duas mulheres, além de problematizar a invasão de terras indígenas pelo garimpo ilegal.

“Espero que [o longa] sirva para jogar luz sobre este problema que existe ainda muito forte na região amazônica. O espectador habitual do filme de ação pode não entrar lá [na sala de cinema] pensando nesse tema, mas vai acabar se deparando com ele e, talvez, volte os seus olhos para essa questão também. Tomara que consigamos fazer isso”, torceu.

Ação em alta

A carreira de Bonafé é marcada por outras produções de ação, como a série “Vidas Bandidas”, do Disney+, e o filme “O Doutrinador”. Segundo o diretor, mesmo sendo fã desse tipo de obra, foi o gênero que o procurou.



"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

"Rio de Sangue" foi filmada no Pará (Fotos: Barbara Vale/Divulgação)

“Eu acredito na possibilidade e na habilidade de um diretor trabalhar gêneros diferentes. Já fiz série de terror, uma dramédia, biografia e também trabalhei com esses filmes de ação”, pontua o cineasta. “Eu acho a execução do filme de ação muito divertida”, complementou Bonafé, que acredita na cinematografia como ferramenta para conseguir manter a tensão desse tipo de obra.

Nas filmagens, o diretor aposta em “uma câmera que caminha muito com os personagens e trabalha à serviço da história”. “Hora ela está flutuando junto e explorando essa tensão, hora ela vai para a mão para fazer uma cena de ação que é mais tensa e requer mais esse tipo de urgência”, explicou.

“Mas o principal mesmo é o que está no roteiro, na interpretação dos atores e nessa sensação que eu acho que o filme vai trazendo desde o começo de que as coisas podem dar errado. Isso mantém o espectador quase que o tempo todo grudado na cadeira e sofrendo um tanto”, completou.

“Rio de Sangue” é uma produção da INTRO Pictures, coproduzida e distribuída pela Disney. Também estão no elenco nomes como Felipe Simas, Antônio Calloni, Sérgio Menezes, Fidélis Baniwa e Ravel Andrade. As filmagens ocorreram em 2024, em Santarém e Alter do Chão, no interior do Pará.



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