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JAZZ Kenny Brown e Ana Cañas entre as atrações da 12 ª edição do festival RioMar Jazz Evento acontece nesta quarta (29) e quinta-feira (30) na Praça de Alimentação do mall; o acesso é gratuito

Já tradicional no calendário de eventos musicais da cidade, a 12 ª edicão do RioMar Jazz Fest acontece nesta quarta (29) e quinta-feira (30) na Praça de Alimentação do RioMar Shopping (Piso L3), com nomes como Kenny Brown e Ana Cañas entre as atrações.



Gratuito, o festival celebra o Dia Internacional (30 de abril) do estilo musical nascido em terras americanas e difundido mundo afora.







Programação

Com jazz, blues, funk e soul em releituras de clássicos, o guitarrista norte-americano Keny Brown abre a programação do festival, com início às 19h.



Na mesma noite, a cantora e compositora brasileira Ana Cañas, interpreta cancioneiro de Billie Holiday. O pernambucano Arthur Philipe faz participação especial.

Já no dia seguinte é a vez do cantor brasiliense Daniel Santiago subir ao palco, às 18h. No repertório, canções de Eric Clapton.



A cantora e compositora JJ Thames vem em seguida, com blues e sob influência de um dos lugares mais potentes do estilo, Mississipi.

A banda pernambucana Uptown Band encerra a noite e a edição do RioMar Jazz Fest, às 20h30.

Veja horários das apresentações:

Quarta-feira, 29

19h - Kenny Brown

20h15 - Ana Cañas

Sexta-feira, 30

18h - Daniel Santiago

19h15 - JJ Thames

20h30 - Uptown Band

SERVIÇO

12ª Edição do RioMar Jazz Fest

Quando: Quarta (29) e Quinta (30)

Onde: RioMar Shopping - Praça de Alimentação (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

* Com informações da assesoria de imprensa

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