Kenny Brown e Ana Cañas entre as atrações da 12 ª edição do festival RioMar Jazz
Evento acontece nesta quarta (29) e quinta-feira (30) na Praça de Alimentação do mall; o acesso é gratuito
Já tradicional no calendário de eventos musicais da cidade, a 12 ª edicão do RioMar Jazz Fest acontece nesta quarta (29) e quinta-feira (30) na Praça de Alimentação do RioMar Shopping (Piso L3), com nomes como Kenny Brown e Ana Cañas entre as atrações.
Gratuito, o festival celebra o Dia Internacional (30 de abril) do estilo musical nascido em terras americanas e difundido mundo afora.
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Programação
Com jazz, blues, funk e soul em releituras de clássicos, o guitarrista norte-americano Keny Brown abre a programação do festival, com início às 19h.
Na mesma noite, a cantora e compositora brasileira Ana Cañas, interpreta cancioneiro de Billie Holiday. O pernambucano Arthur Philipe faz participação especial.
Já no dia seguinte é a vez do cantor brasiliense Daniel Santiago subir ao palco, às 18h. No repertório, canções de Eric Clapton.
A cantora e compositora JJ Thames vem em seguida, com blues e sob influência de um dos lugares mais potentes do estilo, Mississipi.
A banda pernambucana Uptown Band encerra a noite e a edição do RioMar Jazz Fest, às 20h30.
Veja horários das apresentações:
Quarta-feira, 29
19h - Kenny Brown
20h15 - Ana Cañas
Sexta-feira, 30
18h - Daniel Santiago
19h15 - JJ Thames
20h30 - Uptown Band
SERVIÇO
12ª Edição do RioMar Jazz Fest
Quando: Quarta (29) e Quinta (30)
Onde: RioMar Shopping - Praça de Alimentação (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
* Com informações da assesoria de imprensa