PROGRAMAÇÃO RioMar Encontros traz show acústico de Nando Reis e seu filho Sebastião para edição especial de Dia Os ingressos já podem ser adquiridos por R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira) no App do RioMar Recife.

O projeto RioMar Encontros volta com uma edição especial de Dia dos Pais e, para celebrar a data comemorativa, o RioMar Recife promove um show de Nando Rei acústico ao lado do filho Sebastião para o Teatro RioMar, no dia 07 de agosto, às 20h.

O RioMar Encontros é um projeto cultural autoral criado pelo RioMar Recife e que traz na essência a boa música em encontros especiais de artistas, compondo o entretenimento para clientes do empreendimento.

A terceira edição acontece em agosto, mês que é celebrado o Dia dos Pais.

Desde que lançou o disco Voz e Violão - no Recreio -, em 2016, Nando Reis percorre o Brasil e o mundo neste show acústico com canções que marcaram sua carreira como “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”.

Para acompanhá-lo, seu filho Sebastião Reis assume os violões trazendo a magia de releituras das canções que se imortalizaram com Nando.

No palco, a energia e magnitude do cantor permanecem as mesmas, elementos que o tornaram um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos.

As apresentações acabam tendo longas durações justamente por ser um encontro único com muitas conversas com a plateia.

Serviço:

RioMar Encontros Especial Dia dos Pais – Nando Reis e Sebastião

Data: 07 de agosto de 2025

Hora: 20h

Local: Teatro RioMar Recife – Piso L4 do RioMar Recife

Ingressos: R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira)

à venda no App do RioMar Recife e no site e na bilheteria do Teatro RioMar

Mais informações: @riomar_recife

