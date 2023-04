A- A+

MÚSICA RioMar Jazz Fest completa nove edição, com shows gratuitos, a partir desta quinta-feira (27) Apresentações ocorrem em três dias, na praça de alimentação do shopping RioMar

Em sua 9ª edição, o RioMar Jazz Fest ocorre desta quinta-feira (27) até sábado (29), na praça de alimentação do shopping. Com entrada gratuita, o evento reúne representantes do jazz no Brasil.

A curadoria da programação é da banda pernambucana UpTown Band. O grupo se apresenta na primeira noite do projeto, junto com o saxofonista paulista Derico e o multiartista Yohan Kisser, também de São Paulo.

Ainda nesta quinta-feira (27), o festival recebe Lancaster Ferreira e sua filha, Ana Clemesha, que foi finalista do reality “The Four Brasil 2020”. O show da dupla combina composições autorais com clássicos do blues.



Na sexta-feira (28), a programação será aberta com um tributo a Miles Davis feito pelo Clube do Jazz Maceió, às 19h. Na sequência, às 20h, será a vez de George Israel, saxofonista conhecido por integrar o Kid Abelha.

A agenda do domingo (29) começa às 18h, com o show da The Bessie’s Blues Duo, de São Paulo, seguido, às 19h, pela Old Jules & Dani Bee, do Rio Grande do Sul. Para encerrar o festival, às 20h, o guitarrista argentino Victor Biglione faz um tributo a Cássia Eller, junto com convidados.

Confira a programação do 9º RioMar Jazz Fest:

Quinta-feira (27)

19h - Ana Clemesha & Lancaster (SP)

20h - Derico (SP) & Uptown Band (PE) com Yohan Kisser (SP)

Sexta-feira (28)

19h - Tributo a Miles Davis (A Kind of Blue), com o Clube do Jazz Maceió

20h - George Israel

Sábado (29)

18h - The Bessie’s Blues Duo (SP)

19h - Old Jules & Dani Bee (RS)

20h - Tributo a Cássia Eller, com Victor Biglione (RJ/ARG) e convidados



