MEIO AMBIENTE RioMar recebe exposição de arte produzida com material reciclável; saiba até quando ver "A Arte do Reciclado" traz obras feitas a partir de materiais como garrafas pet, papelão e latinhas

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o shopping RioMar abriga uma exposição artística que dialoga com o tema. Em cartaz até este sábado (10), “A Arte do Reciclado” traz obras criadas a partir de materiais reutilizados.

Com curadoria da Cactos Produções, a mostra carrega uma mensagem de sustentabilidade e consciência ambiental, além da estética. As criações expostas estimulam reflexões sobre o consumo excessivo e os impactos ambientais causados pela produção em massa.



Thiana Santos, Beth Cyrne, Alexandre Almeida, Jota Azevedo, Valmir Reginaldo da Silva e Elizângela das Palafitas são os artistas que assinam as obras da exposição. Suas obras partem de garrafas pet, papelão, latinhas, peças de ferro, entre outros materiais recicláveis, mostrando que a criatividade pode transformar em arte o que muitos consideram lixo.



