A- A+

CRIANÇAS RioMar recebe, neste sábado (25), programação em alusão ao Dia do Circo O grupo Trup da Alegria apresenta show com palhaços, malabaristas, mágico e outras atrações circenses

O Dia do Circo é celebrado nesta segunda-feira (27). Antecipando as comemorações, o shopping RioMar recebe uma programação voltada para as artes circenses neste sábado (25).

Apresentado há mais de um ano no centro de compras, o show Circo na Praça terá uma edição especial. O evento ocorre às 16h, na Praça de Alimentação, no Piso L3, com entrada gratuita.



O público infantil vai acompanhar a Trup da Alegria. O grupo promete uma tarde com atrações circenses tradicionais, como palhaços, malabaristas, contorcionistas, equilibristas, pernas de pau, mágico, bailarinas e uma bandinha.

Veja também

SHOWS Atração do Lollapalooza, Billie Eilish convive com Síndrome de Tourette há dez anos; entenda