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EVENTO RioMar Recife prepara programação especial para temporada de férias da criançada A agenda inclui shows de Carol Levy e Circo Trup, além das exposições "Gigantes do Gelo" e "Chaves"

A temporada de férias do RioMar Recife traz, entre os dias 12 e 18 de julho, uma programação especial voltada para a criançada, com shows gratuitos e exposições.

A agenda inicia no dia 12 de julho, às 16h, com a apresentação da cantora e contadora de histórias Carol Levy. Já no dia 17, também às 16h, a diversão fica por conta da magia circense do grupo Circo Trup. Segundo a assessoria de imprensa, os shows acontecem no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3.

“Gigantes do Gelo”

Outra opção para a família toda é a exposição gratuita “Gigantes do Gelo”, que conta com uma proposta imersiva inspirada no universo pré-histórico. A mostra promete transportar o público para a Era Glacial proporcionando uma jornada visual e interativa. Com acesso gratuito, mediante inscrição no aplicativo do RioMar Recife, a exposição ocupa a Praça de Eventos 1, no Piso L1.

“Chaves: A Exposição”

A maior mostra já realizada em homenagem ao personagem idealizado e vivido por Roberto Bolaños segue no RioMar Recife, promovendo emoção e nostalgia para os fãs do seriado mexicano. Com mais de 500m², a exposição leva o público de Chaves e Chapolin para dentro dos cenários clássicos que marcaram gerações de brasileiros. Os ingressos custam a partir de R$ 20, à venda no aplicativo do RioMar Recife, no site expochaves.com.br e na bilheteria física no local da mostra, que ocupa o Piso L3.



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